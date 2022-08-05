Отдых на горнолыжных курортах Сочи подорожает на 20%

Отдых в горах станет дорогим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туроператоры уже открыли бронирование путевок на горнолыжные курорты Сочи. Стоит отметить, что спрос зимой будет очень высоким. Это связано с тем, что большинство европейских стран до сих пор остаются закрытыми, а аэропорт Сочи - единственный работающий аэропорт на юге России. К слову, отдых в горах также подорожает.

- Отдых на горнолыжных курортах России, в зависимости от направления, подорожает в предстоящем зимнем сезоне в среднем от 10 до 20% в сравнении с прошлой зимой, - рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт в Сочи открыл раннее бронирование на зиму. До 31 августа возможно купить путевки по большим скидкам. Например, недельный тур в Красную Поляну на двоих на Новый год можно взять от 87 тысяч рублей.