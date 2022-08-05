В Апшеронске арестовали избившего до смерти сожительницу

Расследование продолжается Фото из архива КП

В Апшеронске арестовали мужчину, до смерти избившего сожительницу. Ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в июле на улице Полярной. Здесь проживали мужчина и женщина, которые вели асоциальный образ жизни. Кроме того, они часто выпивали, после чего 39-летний мужчина часто избивал 52-летнюю возлюбленную, что случилось и в тот день.

Во время посиделок они вновь повздорили. Тогда мужчина набросился на сожительницу и более двух раз ударил ее, сломав ребра и повредив легкие.

В результате от побоев женщина умерла на месте. В это время мужчина сам вызвал скорую – медики подтвердили смерть его сожительницы. После этого обвиняемого задержали.

- По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Крымске забившему до смерти приятеля дали 8,5 года тюрьмы. Мужчину также обвиняли в угрозе убийством соседу.