Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2022 7:24

Жителя Адыгеи осудили за хищение бюджетных денежных средств

В результате мошенничества мужчине оформили страховую пенсию по инвалидности
Валерия ГОДОВНИКОВА
Вина местного жителя была доказана

Вина местного жителя была доказана

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителя Адыгеи осудили за хищение бюджетных денежных средств. Мужчина получал соцвыплаты по фальшивым документам.

- Сотрудниками органов безопасности установлено, что мужчина предоставил в государственное учреждение - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Тахтамукайском районе Республики Адыгея - подложные документы, - сообщили в пресс-службе ФСБ по Адыгее.

В результате мошенничества мужчине оформили страховую пенсию по инвалидности. Осужденный получил по ней 530 тыс. рублей. При этом сведения об отсутствии заболеваний он скрыл.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», вина местного жителя была доказана. Приговором Майкопского городского суда ему назначили 2 года условно.

- Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокуратуры РА о взыскании с Брантова И. Ш. незаконно полученных денежных средств в доход государства, - добавили в региональном ведомстве.