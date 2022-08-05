Вина местного жителя была доказана Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителя Адыгеи осудили за хищение бюджетных денежных средств. Мужчина получал соцвыплаты по фальшивым документам.

- Сотрудниками органов безопасности установлено, что мужчина предоставил в государственное учреждение - Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Тахтамукайском районе Республики Адыгея - подложные документы, - сообщили в пресс-службе ФСБ по Адыгее.

В результате мошенничества мужчине оформили страховую пенсию по инвалидности. Осужденный получил по ней 530 тыс. рублей. При этом сведения об отсутствии заболеваний он скрыл.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», вина местного жителя была доказана. Приговором Майкопского городского суда ему назначили 2 года условно.

- Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокуратуры РА о взыскании с Брантова И. Ш. незаконно полученных денежных средств в доход государства, - добавили в региональном ведомстве.