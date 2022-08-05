Кино под открытым небом покажут в Пашковском доме культуры Краснодара 5 августа

Жители и гости города посмотрят фильм «Вне зоны доступа» Фото из архива КП

Кино под открытым небом покажут в Пашковском доме культуры Краснодара в 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жители и гости города посмотрят здесь фильм «Вне зоны доступа». Начало кинопоказа запланировано в 19:30 по улице 1 мая, 65.

Перед просмотром фильма для зрителей выступят творческие коллективы города.

Напомним, проект «Кино нашего двора» в Краснодаре реализуют с 2010 года. Фильмы для просмотра выбирают путем голосования. В этом году в городе запланировано 16 бесплатных кинопоказов на открытых площадках.