Три достопримечательности Сочи вошли в топ-100 самых популярных страны

В Сочи часто посещают "Дендрарий" Фото: Олег УМАРОВ

В рейтинг самых популярных достопримечательностей России вошли несколько культурных объектов. А регион занял 14-е место.

В Сочи самыми популярными достопримечательностями оказались «Дендрарий» (43-е место), парки «Ривьера» (51-е место) и «Южные культуры» (73-е место). К слову, самыми часто посещаемыми культурными объектами стали сочинский океанариум, Зимний театр и сад-музей «Дерево Дружбы».

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