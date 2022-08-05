В Краснодаре сотрудник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП

Возбуждено уголовное дело

В Краснодаре полицейские задержали сотрудника городской автомойки. Мужчина угнал машину клиента, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло на автомойке по улице Автолюбителей. Местный житель оставил работникам машину и на время ушел. Но когда владелец вернулся, то не обнаружил автомобиль.

Как оказалось, на машине уехал 23-летний работник организации. Но на улице Фадеева он не справился с управлением и попал в ДТП. На допросе мужчина рассказал, что хотел прокатиться до продуктового магазина.

На подозреваемого заведено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

- Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе краевого МВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что двоих жителей Краснодара осудят за хищение иномарок на 2,2 млн рублей. Расследование дела завершено.