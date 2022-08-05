Владельцы пострадавших от потопа машин в Сочи начали получать по 100 тысяч рублей

Местные жители начали получать компенсацию. Фото: администрация Сочи

В Сочи по инициативе мэра Алексея Копайгородского начали выплачивать компенсацию автовладельцам, у которых пострадали машины во время потопа. На курорт в ночь на 24 июля обрушилась стихия. Более 100 автомобилей превратились в груду металла.

Первой компенсацию получила Ольга Кротенко. Сочинка обратилась в штаб, предоставила необходимый пакет документов. На следующий день на счет женщины поступило 100 тысяч рублей.

- Я узнала о том, что оказывается помощь гражданам, оказавшимся, так же как и я, в этой непростой ситуации. Сложностей в оформлении не возникло, уже на следующий день выплата пришла. Планирую направить эти средства на восстановление и чистку автомобиля, - рассказала Ольга Кротенко.

Стоит отметить, прием документов на компенсацию продолжается. Ранее «Комсомолка» сообщала, кто может получить выплату.