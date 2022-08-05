Андрей Алексеенко: строительство новых дорог и трамвайных путей поможет решить транспортную проблему Краснодара

Сейчас в Краснодаре насчитывается 128 километров трамвайных путей Фото: krd.ru

Андрей Алексеенко назвал проекты, которые помогут решить транспортную проблему Краснодара. По словам мэра, городу необходимы новые дороги и трамвайные пути. Об этом глава краевого центра рассказал в интервью «Ъ-Кубань».

Всего в Краснодаре планируют построить 71 километр трамвайных путей и закупить 100 новых вагонов.

- Трамвай - самый точный вид транспорта в городе, он не стоит в пробках. С учетом того, что трамвайный парк обновляется на 100 вагонов, для города это будет серьезный прорыв в решении проблемы, - отметил глава Краснодара.

Сейчас в краевом центре насчитывается 128 километров трамвайных путей. После строительства их количество возрастет до 200 километров.

Кроме того, мэр Краснодара озвучил проекты строительства новых дорог. Одна из них – Восточный подъезд к городу – свяжет трассу М-4 «Дон» с улицами Тихорецкой и Восточно-Кругликовской. В настоящее время проходит передача участков.

- Важный транспортный проект - выезд на трассу Краснодар – Темрюк от улицы им. Думенко по улице им. Калинина. Этот транспортный коридор нужен городу, в первую очередь - жителям Юбилейного микрорайона, - рассказал Андрей Алексеенко. - Он снизит проблему въезда и выезда в микрорайон, позволит выезжать из Юбилейного в сторону Славянского и выезда из города, минуя улицы Алма-Атинскую, 2-ю Линию и Красных Партизан.