На Кубани за сутки COVID-19 заболели 423 человека, в том числе 23 ребенка

За сутки с выздоровлением в регионе выписали 152 пациента Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 423 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 23 детей, самому младшему из которых четыре месяца. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре получено 164 положительных результата, в Сочи – 62, в Новороссийске – 35, в Анапе – 15. 13 пациентов прибавилось в Кавказском районе, 12 - в Тимашевском, 11 - в Темрюкском, 9 - в Павловском, по 8 - в Горячем Ключе и Крымском районе.

По 7 жителей заболели в Геленджике, Кореновском, Лабинском и Северском муниципалитетах, 6 – в Кущевском, по 5 – в Армавире, Брюховецком, Калининском и Усть-Лабинском районах.

- По 4 новых пациента в Туапсинском, Славянском и Красноармейском районах, 3 – в Ейском, по 2 - в Абинском, Апшеронском, Белоглинском, Динском, Курганинском, Староминском и Тбилисском районах, по одному – в Крыловском, Мостовском и Новопокровском.

За сутки с выздоровлением в регионе выписаны 152 пациента. Смертельных случаев от осложнений болезни нет.