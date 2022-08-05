Согласно легенде, пожар произошел из-за короткого замыкания на втором этаже Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Спасатели «потушили» пожар в ТРЦ «Галерея» Краснодара. Для пожарных провели учения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Старт учениями дал первый замначальника краевого ведомства Николай Платонихин. Согласно легенде, возгорание произошло из-за короткого замыкания на втором этаже. На месте сработала система оповещения, а посетителей и работников ТРЦ эвакуировали.

В это же время персонал «Галереи» сообщил о пожаре диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. На место выехали силы и средства МЧС РФ по повышенному рангу.

На месте развернули штаб пожаротушения Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

По прибытии пожарные начали тушить «возгорание». Из здания спасатели вывели троих людей и передали бригаде скорой. А на месте ЧП развернули штаб пожаротушения для координации действий подразделений.

- Работала оперативная группа ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю и группа беспилотных авиационных систем Центра управления в кризисных ситуациях ГУ, - рассказали в ведомстве.

Из здания спасатели вывели троих людей и передали бригаде скорой Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В результате оперативной работы пожарные за короткий срок «потушили» возгорание. Всего в учении участвовало 73 человека и 27 единиц техники.

- Все цели, поставленные в начале учений, достигнуты. Личным составом ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю отработаны практические навыки по тушению пожаров на объекте с массовым пребыванием людей, - отметил Николай Платонихин.