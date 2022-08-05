В Сочи закончили благоустраивать двор на улице Кубанской

Здесь поменяли дорожное покрытие. Фото: администрация региона

В Сочи завершили благоустройство двора на улице Кубанской. Здесь поменяли дорожное покрытие, полностью заасфальтировали территорию. Для прохожих рабочие выложили плиткой тротуары, установили бордюры и новые водоотводные лотки.

- Всего в этом году планируем реконструировать свыше 200 зеленых пространств. В регионе нет перерыва между сезонами благоустройства, работа идет постоянно, - сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Ранее сообщалось, что в Сочи установят новое колесо обозрения в парке «Ривьера».