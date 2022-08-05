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Общество5 августа 2022 9:17

В Сочи закончили благоустраивать двор на улице Кубанской

Работы велись по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Здесь поменяли дорожное покрытие. Фото: администрация региона

Здесь поменяли дорожное покрытие. Фото: администрация региона

В Сочи завершили благоустройство двора на улице Кубанской. Здесь поменяли дорожное покрытие, полностью заасфальтировали территорию. Для прохожих рабочие выложили плиткой тротуары, установили бордюры и новые водоотводные лотки.

- Всего в этом году планируем реконструировать свыше 200 зеленых пространств. В регионе нет перерыва между сезонами благоустройства, работа идет постоянно, - сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Ранее сообщалось, что в Сочи установят новое колесо обозрения в парке «Ривьера».