РНКБ за месяц выдал 10000 кредитных карт со льготным периодом 115 дней

Около 50% заявок на получение карты были оформлены дистанционно (в мобильном приложении, на сайте банка и пр.) без визита в офис.

Условия и ключевые преимущества кредитной карты с увеличенным льготным периодом сохраняются, в их числе:

- бесплатное открытие и годовое обслуживание;

- лимит до 1 млн рублей;

- действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.

Каждый новый месяц – это начало нового льготного периода, т.е. покупки можно делать каждый месяц, после чего у клиента будет 3 месяца, чтобы вернуть деньги на карту и не платить проценты.

Кроме того, во время действия льготного периода необходимо ежемесячно до 25-го числа вносить обязательные платежи в размере 5% от суммы задолженности на первое число месяца. Обязательные платежи в льготном периоде — это не дополнительная плата, а погашение части задолженности, которое необходимо осуществлять вовремя, чтобы избежать просрочки и сохранить действие беспроцентного периода.

- С учетом обновленных условий кредитная карта РНКБ является одним из самых выгодных предложений на рынке, поэтому популярность этого продукта увеличилась еще больше, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – В скором времени будет реализована возможность увеличить срок льготного периода по действующей кредитной карте в мобильном приложении или в любом офисе банка.

На сегодняшний день РНКБ выдал более 1,2 млн кредитных карт. Ежедневно держатели кредитных карт совершают с их помощью покупки в среднем на сумму 135 млн рублей.

Со всеми условиями использования кредитных карт можно ознакомиться на официальном сайте банка.