С начала 2022 года в Краснодаре достроили 10 проблемных домов Фото: krd.ru

В Краснодаре проблему обманутых дольщиков решат до конца 2023 года. Об этом рассказал глава города Андрей Алексеенко в интервью «Ъ-Кубань».

За несколько лет в краевом центре дольщикам передали 40 тысяч квартир. 10 проблемных домов Краснодара достроили с начала 2022 года.

Сейчас в городе насчитывается 88 долгостроев.

- Отмечу, что благодаря контролю губернатора остроту проблемы с обманутыми дольщиками удалось значительно снять. Еще до того как приняли решение о создании федерального Фонда, было решение губернатора о выделении средств из краевого бюджета на завершение строительства ряда объектов. Это позволило снять остроту проблемы, - отметил мэр Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что проблемный ЖК «Клубный квартал» Краснодара достроят в 2023 году. На объекте начались работы.