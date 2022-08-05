В Сириусе создадут питомник для растений, стойких к вредителям

В Сириусе появятся новые цветы. Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В Сириусе планируют благоустраивать и озеленять территорию. Здесь создадут питомник для растений, которые будут устойчивы к вредителям.

- Питомник позволит использовать собственные заготовки без риска завезти на территорию опасных насекомых-вредителей, как это было перед Олимпийскими играми 2014 года, - отметили в пресс-службе Сириуса.

Стоит отметить, что тогда из-за вредителей на курорте были уничтожены рощи самшита, каштановые леса. А также массово гибли пальмы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», до 2025 года будут проводиться различные исследования. Эксперты оценят качество воды, почвы и грунта. Также будет изучено биоразнообразие. Специалисты обозначат меры, которые необходимы для сохранения экосистемы.

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