В Майкопе ярмарки выходного дня пройдут 6 и 7 августа

Торговые ряды заработают с 7 до 14 часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Майкопе в выходные дни заработают ярмарки. 6 и 7 августа местные жители смогут приобрести продукцию по сниженной стоимости.

В субботу, 6 августа, торговые ряды будут ждать посетителей по улице Советской (между ул. Победы и пер. Красноармейским) и по улице Димитрова (от ул. Чкалова до ул. Юннатов).

В воскресенье, 7 августа, ярмарка откроется по улице Советской. Время работы с 7 до 14 часов.

- Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой промышленности города майкопчанам будет предложен широкий ассортимент продукции, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на время летнего сезона продажа скоропортящихся продуктов на ярмарках приостановлена. Сделано это для безопасности граждан.