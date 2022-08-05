В шестиэтажном здании подготовят аудитории, дав актовых зала и спортзал Фото: t.me/minkovaanna23

В Краснодаре новый корпус музыкального колледжа имени Римского-Корсакова построят к 2025 году. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Новое здание построят рядом с действующим по улице Пушкина, 8. Корпус планируют сделать шестиэтажным – здесь подготовят аудитории, два актовых зала и спортзал.

- Все больше молодых людей хотят обучаться эстрадно-джазовому искусству. Открыв данное направление, будем готовить профессионалов у нас в крае. Кроме того, строительство нового корпуса позволит принимать больше студентов на уже имеющиеся специальности, - отметила замглавы региона.