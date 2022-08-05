Центр Краснодара планируют сделать культурно-досуговой точкой города

По словам мэра, на перенос делового центра уйдет 5-10 лет Фото их архива КП

Центр Краснодара планируют сделать исторической точкой города. Об этом рассказал мэр Андрей Алексеенко в интервью «Ъ-Кубань».

- Нужно избавиться от построек советской эпохи. Имею в виду те пристройки к старым домам, в которых до сих пор живут люди, пользуясь удобствами на улице. Мы эту работу ведем, признаем объекты аварийными, люди получают новое современное жилье. Ветхие дома сносим, освобождая территории. Остаются памятники, которые нужно дальше сохранять и развивать, - отметил глава города.

Исторический центр Краснодара планируют сделать его украшением и разгрузить от пробок.

- Здесь должны быть парки, рестораны, кафе, музеи, чтобы жители и гости столицы Кубани могли отдыхать и чувствовать колорит истории, - добавил Андрей Алексеенко.

Административной-деловой квартал города планируют сосредоточить в районе поселков Знаменского и Новознаменского. По словам мэра, на это уйдет 5-10 лет.