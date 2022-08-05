Работник пляжа выгонял отдыхающих, расположившихся не на платных лежаках, а на песке

Мэрия Геленджика расторгнет договор с арендатором пляжа «Дельфин» из-за конфликта работника с туристами. Такое поручение дал глава города Алексей Богодистов.

Все произошло накануне днем. Пользователи соцсетей опубликовали видео с пляжа «Дельфин». Как оказалось, на кадрах работник прогонял отдыхающих, которые расположились не на платных шезлонгах, а на песке между ними.

- Такого хамского отношения к туристам и вообще к людям не потерпим на территории Геленджика. Дал поручение в срочном порядке готовить документы на расторжение договора с арендатором пляжной территории. И пусть этот случай станет показательным для всех, кто делит гостей курорта на выгодных и невыгодных. Мы рады каждому отдыхающему, который выбирает наш курорт, - написал Алексей Богодистов в своем telegram-канале.