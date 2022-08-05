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Общество5 августа 2022 11:42

В Краснодаре новый подрядчик достраивает спорткомплекс по улице Вавилова

Сдать учреждение планируют во втором квартале 2023 года
Светлана ОВДЕЙ
С прежним подрядчиком расторгли договор из-за отставания работ Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С прежним подрядчиком расторгли договор из-за отставания работ Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре новый подрядчик достраивает спорткомплекс по улице Вавилова. Об этом сообщил мэр Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

Напомним, администрация Краснодара расторгла договор с прежним подрядчиком. Такое решение приняли из-за отставания работ.

Сейчас на объекте возводят арматурный каркас для монолитных работ. Завершить строительство планируют во втором квартале 2023 года.

- Компания-подрядчик осознает всю важность ответственности. Обещают оперативно устранить отставание в графике. Этот объект будет на особом контроле, - отметил Андрей Алексеенко.

В спорткомплексе подготовят зал для гандбола, волейбола, мини-футбола, баскетбола, зал для борьбы и тренажерный зал. Рядом с помещением оборудуют две открытые площадки, футбольное поле и беговые дорожки.