В поселок Лазаревского района Сочи провели газ

В Нижней Хобзе два года строили газопровод. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи 5 августа запустили газ в поселок Лазаревского района. В Нижней Хобзе два года строили газопровод. Стоит отметить, что в поселке проживает более 750 человек.

- Газификация Лазаревского района - стратегически важная задача для Сочи, - отметил мэр города Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в 2023 году голубое топливо подведут к Вардане, Головинке и Якорной Щели. В 2025 году - к Лоо, и это самая масштабная часть работы, здесь проведут более 60 километров сетей.