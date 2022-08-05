Юго-Западный Сбербанк: со SberPay за полгода оплачено товаров и услуг на 6,6 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

В 2022 году Сбер объединил онлайн-сервисы оплаты товаров и услуг в семейство SberPay. Жители и бизнес южных регионов России уже активно пользуются их возможностями экономии времени, денег и полной безопасности своих средств.

За первые полгода 2022 года суммарный оборот покупок товаров и услуг с помощью SberPay на Юге России и Северном Кавказе превысил 6,6 млрд рублей, число покупок составило 2,5 млн, а средний чек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос вдвое - до 2 623 рублей.

Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева / Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер создал собственную систему платёжных сервисов SberPay — удобную, простую и безопасную альтернативу наличным платежам. Все наши решения работают на современных российских разработках, надёжно защищены и помогают моментально проводить платежи. Сегодня уже более 1 млн жителей южных регионов России и более 1000 компаний пользуются онлайн- и офлайн-оплатой, доступными каждому пользователю СберБанк Онлайн с начислением бонусов СберСпасибо. Фактически уже каждая 8-я оплата товаров и услуг нашими клиентами проводится через SberPay. Специфика южных регионов в том, что у нас много микро- и малых торговых компаний, работающих как в крупных городах, так и в самых отдалённых населённых пунктах, а иногда и полностью онлайн. И именно в этом сегменте мы видим наибольших спрос на QR-платежи как у покупателей, так и у бизнеса».

В первом полугодии 2022 года объём платежей в южных регионах страны через сервис SberPay (ранее - «Плати QR») достиг 4,4 млрд рублей, а число покупок с его помощью превысило 1,4 млн транзакций. Для оплаты нужен только Android- или iOS-смартфон и приложение СберБанк Онлайн даже на смартфонах без поддержки NFC, но с доступом к камере телефона. Для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. С каждой такой транзакции бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при физической оплате банковской картой.

Платёжный сервис SberPay помогает проводить онлайн-оплату в интернет-магазинах. Для этого не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. Он даёт возможность владельцам карт Сбера оплачивать заказы максимально удобно и безопасно, т.к. при оплате покупки нет необходимости вводить данные карты на сайте партнёра: все данные остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчётов. К сервису SberPay уже присоединились более 1000 предпринимателей-клиентов Юго-Западного банка, имеющих собственные интернет-сайты. За первые 6 месяцев 2022 года с помощью SberPay проведено более 1 млн платежей на общую сумму 2,2 млрд рублей.