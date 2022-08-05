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Общество5 августа 2022 12:10

Сочинка помогла полицейским задержать пьяного водителя

Начальник полиции поблагодарил сочинку за помощь в задержании
Ангелина НАЗАРЧУК
Женщина пыталась скрыться с места ДТП.

Женщина пыталась скрыться с места ДТП.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В микрорайоне Кудепста Сочи местная жительница заметила, как пьяная женщина-водитель за рулем Toyota врезалась в ограждение. При этом она пыталась скрыться с места ДТП. Но свидетельница остановила водителя и удерживала ее до приезда полиции.

- Начальник ОГИБДД УВД Сочи подполковник полиции Александр Кузьмин высоко оценил поступок жительницы города Ирины Евдокимовой и лично поблагодарил ее за оказанную помощь в задержании нетрезвого водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что в отношении 60-летней сочинки, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде, составили административный материал. Женщине грозит штраф и лишение прав до двух лет.