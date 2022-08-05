На Кубани завершается регистрация кандидатов на выборы 2022

В Общественном штабе по выборам в регионе прокомментировали ход избирательной кампании

В Краснодарском крае завершается регистрация кандидатов на выборы 2022. В Общественном штабе по выборам в регионе прокомментировали ход избирательной кампании.

С 9 по 11 сентября на Кубани пройдут 102 избирательные кампании различного уровня - выборы депутатов ЗСК седьмого созыва, выборы депутатов четырех представительных органов муниципалитетов, выборы глав 66 сельских и городских поселений, дополнительные выборы депутатов 31-го Совета депутатов муниципалитетов.

В настоящее время эксперты Общественного штаба контролируют проходящие избирательные процессы и дают правовую оценку.

Всего на 25 мест в Заксобрании края по партийным спискам претендуют 405 кандидатов от 5 партий - более 16 кандидатов на мандат. Регистрация кандидатов в краевой парламент по одномандатным округам завершится 6 августа. Так, по 45 округам выдвинулись 232 кандидата, 224 из которых от 9 региональных отделений политических партий, еще 8 — в порядке самовыдвижения. Документы представил 221 кандидат, в настоящее время зарегистрированы 194 кандидата. Уточняется, что отказов в регистрации нет, а конкуренция составляет 5 кандидатов на 1 мандат.

- Цифры подтверждают, что избирательная кампания пройдет в условиях большой конкуренции. Это очевидно уже на этапах выдвижения и регистрации. Ожидаем, что далее избирательная кампания перейдет в соперничество лозунгов и программ, направленных на удовлетворение запросов избирателей, - отметила член ОП КК, кандидат юридических наук, доктор политических наук, общественный наблюдатель Татьяна Чапурко.

11 августа завершится регистрация кандидатов на муниципальных выборах. Сейчас документы предоставили 710 кандидатов, из них 271 — на выборах глав городских и сельских поселений, 439 — на выборах депутатов представительных органов муниципалитетов. 592 кандидата зарегистрированы, восьми же отказано в регистрации – они не соблюли требований законодательства и допустили технические ошибки.

Сейчас конкуренция на выборах глав составляет больше 4 человек на место, на выборах депутатов - 3 человека на место.

— Цифры показывают, что политические силы и граждане заинтересованы в вопросах местного значения. Специфика выборов в муниципалитетах в том, что здесь, особенно в небольших поселках и селах, каждый кандидат как на ладони и все его знают. Для жителей важно, чтобы избранник был человеком дела и чести, стал достойным сельским депутатом или главой поселения, - отметил член ОП КК, общественный наблюдатель Руслан Асланян.

В подготовке и проведении выборов задействуют краевую Избирательную комиссию, 60 территориальных и 2 850 участковых комиссий, в том числе 6 участковых комиссий и территориальную комиссию Сириуса. Будут оборудованы 30 временных избирательных участков - в больницах, СИЗО, воинских частях. Общественная палата подготовит около 6 тысяч наблюдателей во все краевые избирательные комиссии, кроме временных. Прием заявлений завершится 15 августа.

- Избирательная кампания проходит в очень непростых условиях - на фоне спецоперации России на Украине. Все демократические процессы, и в частности выборы, в нашей стране под особым вниманием недружественных государств. Но, несмотря на развернутую против страны информационную войну, избирательные кампании начались и идут строго в сроки. Это подтверждает устойчивость политической и партийной систем России, их способность стабильно функционировать в любых условиях, - отметила председатель ОП КК, руководитель Общественного штаба по выборам на Кубани Любовь Попова. - Общий уровень политической конкуренции в предстоящей кампании в крае можно охарактеризовать как очень высокий. Этот показатель сейчас в целом совпадает с показателями политической конкуренции на прошедших в 2021 году выборах депутатов Госдумы.