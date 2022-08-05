Вениамин Кондратьев

Более 10 тысяч многодетных семей Кубани получили по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки с 2019 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего многодетным семьям региона выплатили почти 4,5 миллиарда рублей. В 2022 году более 970 миллионов рублей господдержки получили 2183 семьи.

- Это ощутимая помощь для многодетных семей. Воспитывать троих и более детей – огромный труд, и со своей стороны мы оказываем всяческую поддержку, чтобы такие семьи были уверены в своем будущем, - сказал глава региона.

Господдержка рассчитана для семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребенок. Договор по ипотеке должен быть оформлен до 1 июля 2024 года. Воспользоваться выплатой семьи могут один раз – деньги выдают только на действующую ипотеку дополнительно к материнскому капиталу.

Уточняется, что использовать деньги на первоначальный взнос новой ипотеки нельзя.