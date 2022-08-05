Дольщикам проблемного ЖК «Анит-Сити» Краснодара выплатили 252 миллиона рублей компенсации

Вице-губернатор Евгений Наумов провел встречу с членами инициативных групп долгостроев Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дольщикам второго литера проблемного ЖК «Анит-Сити» Краснодара выплатили 252 миллиона рублей компенсации. Об этом сообщил вице-губернатор края Евгений Наумов на встрече с членами инициативных групп долгостроев города.

- По второму литеру ЖК «Анит-Сити» на улице Седина наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплатах. Их получили 39 человек. Всего для 75 граждан предусмотрели 557 миллионов рублей, - сообщил замглавы региона.

Первый дом проблемного ЖК «Анит-Сити» достроят в 2023 году – квартиры здесь получат более 100 дольщиков.

Замглавы региона также обсудил с дольщиками ЖК «Талисман» благоустройство прилегающей к дому территории и создание парковки. Дома по улице Душистой сдали в эксплуатацию в 2020 году. Но один из предыдущих собственников изменил разрешение на строительство и разделил участок. А территорию для парковки продали.

А в ЖК «На Магистральной» квартиры ждут почти 600 человек. Дом планировали сдать в 2020 году, но застройщик не справился с обязательствами, его признали банкротом. В июне права и обязанности застройщика передали региональному фонду – литер ЖК сейчас готов на 81%. Достроить дом планируют в 2023 году.

А ЖК «Радуга» на улице Жигуленко, 7 планировали сдать в декабре 2016 года. Права застройщика также передали региональному фонду. Ключи от квартир почти 350 дольщиков получат здесь в конце 2023 года.