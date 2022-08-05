Два новых парома запустили из порта Темрюк в Турцию

Паромы GULISTAN U и FIRUZE G типа Рo-Рo доставляют грузы между портами Самсун и Темрюк Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Два новых морских парома запустили из порта Темрюка в Турцию. С июля 2022 года паромы GULISTAN U и FIRUZE G типа Рo-Рo доставляют грузы между турецким портом Самсун и российским портом Темрюк, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Каждый из них вмещает более 100 единиц транспорта международной перевозки. Сейчас в комплекс перегрузки приходят два парома в неделю с рефтележками и транспортом.

С начала года таможенный пост порта Темрюк оформил 11 паромов типа Рo-Рo, пришедших из Турции. Всего перевезено более 17 тысяч тонн продуктов, мяса, рыбы, оборудования и запчастей для автомобилей. С середины июля показатель составил 72 партии продукции массой 1,4 тысячи тонн.

- Планируется расширение морских перевозок на морских судах типа Ро-Ро и расширение участка пункта пропуска для увеличения пропускной способности. Количество судозаходов в месяц составит 8-10 паромов - до 500 единиц транспорта – и расширится номенклатура товаров, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

В то же время товарооборот увеличится до 8 тысяч тонн.