Лейтенант полиции Алексей Каширихин и майор полиции Сергей Яковлев Фото: пресс-служба УМВД Краснодара

В Краснодаре сотрудники ДПС помогли отвезти в больницу выпавшего из люльки младенца. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, к инспекторам ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ Краснодара на улице Красной подъехал мужчина и попросил о помощи. Он рассказал, что его месячная дочь выпала дома из люльки, ей нужна медпомощь. Ребенок в это время находился в машине, но довезти младенца быстро было сложно из-за пробок.

Тогда лейтенант полиции Алексей Каширихин и майор полиции Сергей Яковлев сопроводили автомобиль при помощи спецсигналов и проблесковых маячков. После этого ребенка передали медикам, которые вовремя оказали девочке помощь.

- Отец пострадавшей поблагодарил госавтоинспекторов за оперативное реагирование. С его слов, такие сотрудники полиции являются гордостью службы, на них нужно равняться, - рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара.