В Адыгее расширят трассу Майкоп - Кореновск до четырех полос

В республике выявляют аварийно-опасные и наиболее востребованные для ремонта участки дорог. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

В Адыгее федеральную дорогу Майкоп - Кореновск расширят до четырех полос. На трассе ведут работы по обновлению.

- Автомобилисты согласятся с необходимостью капитального ремонта трассы А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск. Уже определены участки дороги, где планируются масштабные работы с расширением проезжей части, - отметил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Совместно со специалистами выявляем аварийно-опасные и наиболее востребованные для ремонта участки дорог.

Кроме того, в районе Чибийского канала готовятся к строительству дорожной развязки. Начало работ запланировано на четвертый квартал 2022 года. На 19-м километре автодороги Краснодар - Верхнебаканский появится эстакада протяженностью 800 метров через ж/д пути. А также пять искусственных сооружений и шумозащитные экраны.