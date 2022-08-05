В сорокалетнем здании начала протекать крыша Фото: admkrai.krasnodar.ru

Взрослую поликлинику № 2 отремонтируют в Ейске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Четырехэтажное здание построили 40 лет назад – с этого момента здание не обновляли. В медучреждении расположены поликлиника и Центр здоровья. Здесь в смену принимают почти 600 жителей.

В здании заменят ветхую кровлю, инженерные коммуникации, окна и дверные блоки, утеплят фасад, проведут внутреннюю отделку стен. Кроме того, в поликлинике установят систему видеонаблюдения и проведут работы по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности.

Напомним, в этом году на Кубани планируют отремонтировать шесть поликлиник.