Центр единоборств и спорткомплекс в Кавказском районе Кубани планируют достроить до конца 2022 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр единоборств в Кропоткине планируют достроить до конца 2022 года. Ход работ в Кавказском районе проверил вице-губернатор Александр Власов.

Сейчас на объекте задействованы 18 человек и три единицы техники. Специалисты смонтировали колонны и каркас здания, проложили сети водоснабжения и канализации, установили трансформаторную подстанцию и на 70% оградили территорию.

В то же время продолжается строительство универсального спорткомплекса в станице Казанской. Здесь смонтировали металлокаркас здания, стеновые панели, установили плиты перекрытия первого и второго этажей и закупили кровельные сендвич-панели.

Уточняется, что на базе учреждения заработает спортшкола, где будут проводить занятия по легкой атлетике, спортивным играм и видам единоборств.

Сейчас учреждение готово наполовину. Достроить спорткомплекс планируют также до конца 2022 года.