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Общество5 августа 2022 15:47

Мэр Краснодара назвал появление Музыкального микрорайона аномалией

Андрей Алексеенко пообещал, что в одном из самых проблемных микрорайонов города все же появится социальная инфраструктура
Евгения ХАЛИКОВА
Музыкальный микрорайон считается самым проблемным в Краснодаре.

Музыкальный микрорайон считается самым проблемным в Краснодаре.

Фото: Артём ГНАТЕНКО

Мэр Краснодара назвал застройку Музыкального микрорайона – аномальной и парадоксальной. При этом, по словам Андрея Алексеенко, в течение нескольких лет там все же появится социальная инфраструктура.

- Музыкальный микрорайон - это такой парадокс, который мог появиться только в определенном месте и в определенное время. При этом такая застройка не характерна для всего города. Это больше аномалия, чем норма, - рассказал глава администрации «Коммерсантъ-Кубань-Черноморье».

Теперь застройщики перед началом строительства проходят двухэтапную проверку, которая поможет исключить ошибки, допущенные ранее при возведении некоторых микрорайонов Краснодара. Также Алексеенко подчеркнул, что в Музыкальном микрорайоне обязательно появится необходима для жизни инфраструктура, но для этого потребуется время, так как все земельные участки на территории микрорайона находятся в частной собственности.