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Общество5 августа 2022 15:57

В Краснодаре прокладывают более 1,3 километра водопроводных сетей по улице им. Вавилова

Работы выполнят без отключения жителей от услуг водоснабжения
Мария ЧАЛАЯ
«Росводоканал Краснодар» прокладывает водопроводные сети по улице имени Вавилова. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

«Росводоканал Краснодар» прокладывает водопроводные сети по улице имени Вавилова. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре прокладывают более 1,3 километра водопроводных сетей по улице имени Вавилова. Работы выполняет «Росводоканал Краснодар». Планируется, что они завершатся до конца сентября.

- Мы обеспечим бесперебойное функционирование систем водоснабжения и водоотведения. Во время работ будут использоваться только новейшие технологии и самые качественные материалы, - сообщил директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов.

Уточняется, что строительство будет проходить без отключения жителей от услуг водоснабжения и водоотведения.

Протяженность водопроводных сетей диаметром 225 миллиметров составит 1308 метров. А канализационных сетей диаметром 160 миллиметров — 70 метров. Пластиковые трубы, которые укладывают специалисты, прослужат не менее 50 лет.