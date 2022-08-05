В Краснодаре прокладывают более 1,3 километра водопроводных сетей по улице им. Вавилова

«Росводоканал Краснодар» прокладывает водопроводные сети по улице имени Вавилова. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре прокладывают более 1,3 километра водопроводных сетей по улице имени Вавилова. Работы выполняет «Росводоканал Краснодар». Планируется, что они завершатся до конца сентября.

- Мы обеспечим бесперебойное функционирование систем водоснабжения и водоотведения. Во время работ будут использоваться только новейшие технологии и самые качественные материалы, - сообщил директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов.

Уточняется, что строительство будет проходить без отключения жителей от услуг водоснабжения и водоотведения.

Протяженность водопроводных сетей диаметром 225 миллиметров составит 1308 метров. А канализационных сетей диаметром 160 миллиметров — 70 метров. Пластиковые трубы, которые укладывают специалисты, прослужат не менее 50 лет.