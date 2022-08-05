На Кубани 6 августа будет действовать штормовое предупреждение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Кубань в выходные вернется 36-градусная жара. При этом 6 августа в некоторых районах края пройдет дождь с грозой. Также сохранится штормовое предупреждение. В предгорных районах ночью и утром ожидается туман.

- В течение дня ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду. Местами они достигнут 18 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +35 градусов. В горах ожидается до +28 градусов, а на Черноморском побережье – до +34 градусов, - сообщили в Краснодарском ЦГМС.

7 августа будет немного облачно, но существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь пройдет местами только в Туапсинском районе. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Днем температура воздуха по Краснодарскому краю поднимется до +36 градусов. В восточных предгорных районах столбики термометров поднимутся до +33. В горах они покажут +29 градусов. На Черноморском побережье будет также жарко, температура воздуха здесь составит +35 градусов.