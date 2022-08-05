Краснодаре благоустроят Тропу здоровья

Стартовало благоустройство Тропы здоровья. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краснодарском парке им. 30-летия Победы благоустроят Тропу здоровья. Сюда уже завезли щебень и песок, необходимые для обновления покрытия. В порядок приведут беговую и пешеходную дорожку вдоль ул. Береговой от дома № 1 до дома № 29/1 протяженностью 800 метров.

- Старое покрытие Тропы здоровья износилось, и оставлять в таком виде дорожку просто нельзя. Во время работ природный ландшафт будет сохранен, - рассказал глава департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Рабочие демонтируют изношенное асфальтобетонное покрытие и подготовят основание под новое, также заменят бордюры.