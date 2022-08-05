На остановке возле вокзала нашли умершего человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На трамвайной остановке в Краснодаре нашли мертвого человека. Мужчина скончался во время драки на улице Мира. О случившейся трагедии сообщили очевидцы.

- Полицейские прибыли на место происшествия. Записи с камер наружного наблюдения изучили сотрудники уголовного розыска. Они установили, что на остановке произошел конфликт между двумя мужчинами, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В результате недопонимания один мужчина толкнул другого. При падении пострадавший ударился затылком о железный каркас остановки и больше не встал.

На месте происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 42-летней житель Республики Дагестан. По предварительным данным он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент по поводу случившегося проводится проверка.