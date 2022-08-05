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Происшествия5 августа 2022 17:16

В Краснодаре из реки Кубань вытащили тело женщины

По предварительным данным, тело пробыло в воде не менее пяти дней
Евгения ХАЛИКОВА
Из реки Кубань достали тело женщины.

Из реки Кубань достали тело женщины.

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Жители микрорайона Юбилейный 5 августа заметили в реке Кубань плывущий предмет, похожий на тело человека. Прибывшие на место спасатели достали труп. По данным правоохранительных органов, это женщина, примерно 35 лет. Скорее всего, тело пробыло в воде не менее пяти дней.

- По факту обнаружения тела неизвестной женщины в русле реки у храма Рождества Христова проводится доследственная проверка, после которой станут известны причины смерти и личность погибшей, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято после окончания проверки.