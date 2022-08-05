Концерты и мастер-классы пройдут в парках Краснодара 6 и 7 августа

В парках Краснодара пройдут мастер-классы. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В первые выходные августа в парках Краснодара запланированы культурно-досуговые мероприятия, где каждый член семьи найдет для себя что-то интересное.

- Краснодарцев ждут развлечения в трех парках краевой столицы. Мероприятия разработаны городским управлением культуры и посвящены акции «Наша гордость и слава». Организаторы сделали упор на патриотическое воспитание, а также формирование уважения к символам страны, - рассказали в мэрии.

В программе концерты и мастер-классы. Мероприятия будут начинаться в 11 утра и длиться до вечера. Подробная программа опубликована на официальном сайте администрации Краснодара.