Из Сочи в Астрахань с августа будут летать самолеты

Количество рейсов из аэропорта Сочи увеличивается. Фото: пресс-служба аэропорта Сочи.

Между Сочи и Астраханью с 9 августа будет запущено регулярное авиасообщение. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

- Из Сочи самолеты будут вылетать по вторникам в 2:00 и прилетать в 06:25 в Астрахань. В обратном направлении самолеты будут отправляться в 15:55 и прибывать в Сочи в 20:25, - сообщили в пресс-службе аэропорта Астрахани.

Цена билета по эконом-тарифу не превысит 5 тысяч рублей. Рейсы будут выполняться на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.