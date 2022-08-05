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Происшествия5 августа 2022 18:56

В Краснодаре будут судить 33-летнего лидера банды автоподставщиков

Преступная группа похищала деньги страховых компаний
Мария ЧАЛАЯ
Прокуратура Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы.

Прокуратура Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре будут судить 33-летнего лидера банды автоподставщиков. Мужчина вместе со своей преступной группой похищал деньги страховых компаний.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. Его направили в Прикубанский районный суд.

- В отношении остальных 9 членов преступной группы в суд уголовное дело направили в мае 2022 года. Всем обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что злоумышленники инсценировали ДТП с июля по декабрь 2018 года. Таким образом они создавали основания для оформления страхового случая. Мужчины получали документы об авариях. Далее они обращались в страховые компании и суды Краснодара с требованиями о денежном возмещении.

Общий ущерб от деятельности злоумышленников составил 6 миллионов рублей.