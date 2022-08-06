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Общество6 августа 2022 5:27

Что произошло за ночь 6 августа в Краснодарском крае: Еноты устроили погром в отеле Анапы

Что произошло за ночь 6 августа в Краснодарском крае
Алексей ГУК

Еноты устроили погром в отеле Анапы. В туалете своего номера сразу четырех диких зверьков обнаружил один из постояльцев.

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