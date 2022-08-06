Что произошло за ночь 6 августа в Краснодарском крае: Еноты устроили погром в отеле Анапы

Еноты устроили погром в отеле Анапы. В туалете своего номера сразу четырех диких зверьков обнаружил один из постояльцев.

В Новороссийске сотрудники МЧС спасли собаку из фонтана. Животное не могло выбраться самостоятельно.

В Краснодаре из реки Кубань вытащили тело женщины. По предварительным данным, тело пробыло в воде не менее пяти дней.

Мэр Краснодара назвал появление Музыкального микрорайона аномалией. Андрей Алексеенко пообещал, что в одном из самых проблемных микрорайонов города все же появится социальная инфраструктура.