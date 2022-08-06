Температура воды в Черном море 6 августа 2022 года достигла рекордных отметок

Небывалая жара установилась на побережье Черного моря. Каждый день температура бьет новые рекорды. Не спрятаться от солнца даже в тени, где воздух прогревается до плюс 35-37 градусов.

Благодаря жаре потеплело море. Температура воды в Черном море 6 августа 2022 года поднялась до рекордных отметок. Они уже считаются оптимальными для купания. Рубеж в 27 градусов перешагнули сразу три курорта: Анапа, Новороссийск и Геленджик.

Самая низкая температура воды в Черном море 6 августа 2022 года зафиксирована в Сочи. Здесь гладь прогрелась до плюс 24, в Туапсе – до плюс 25.

Напомним, что оптимальная температура воды для купания в Черном море – 26 градусов. Об этом не раз заявляли ученые.