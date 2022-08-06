На ярмарках выходного дня начался сезон продажи арбузов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре на ярмарках выходного дня начали продавать арбузы и дыни. Товар на всех площадках представлен по минимальным ценам.

- Продовольственные сезонные ярмарки продолжают работать каждую субботу с 8:00 до 15:00. Они расположены по пяти адресам: на улицах Одесская, Бургасская, Восточно-Кругликовская, имени Героя Яцкова и имени Архитектора Ишунина, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Для того чтобы реализовать свой урожай, на сельскохозяйственные ярмарки фермеры приезжают из Динского, Брюховецкого, Выселковского, Калининского, Павловского, Курганинского, Каневского и Тимашевского районов.

Кроме того, принимают участие агропредприятия, фермерские хозяйства и частные предприниматели Краснодара, Республики Адыгея, пчеловоды Краснодара и края.

В прошлом году в Краснодаре реализовали свыше 5 тысяч тонн продукции. Было проведено более 560 ярмарок выходного дня.