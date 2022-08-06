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Общество6 августа 2022 6:13

В Краснодаре из-за аварии остались без света жители семи улиц

Специалисты уже занялись устранением повреждения кабеля
Алексей ГУК
В Краснодаре из-за аварии остались без света жители семи улиц

В Краснодаре из-за аварии остались без света жители семи улиц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре из-за аварии остались без света жители семи улиц. Специалисты уже занялись устранением повреждения кабеля. Об этом сообщает пресс-служба городского ЕДДС.

Отмечается, что аварийное отключения произошло в районе семи часов утра в субботу, 6 августа. Без света остались жители улиц Прокофьева, Московской, Мусоргского, Есенина, Агрономической, Агрохимической и Дунаевского.

По предварительной информации, из-за повреждения кабеля вышли из строя 7 подстанций и ПС «РИП-412». Специалисты уже приступили к устранению аварии.