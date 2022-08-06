В Кабардинке устроили концерт в честь праздника двора

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

На спортивной площадке улицы Дообской в Кабардинке в честь праздника двора провели концерт. Об этом сообщил глава сельского округа Григорий Кялов.

Вместе с местными жителями выступление юных артистов Дома культуры Кабардинского сельского округа смотрели депутат Законодательного собрания края VI созыва Константин Димитриев, члены партии «Единая Россия» и представители ТОС.

На сцену вышли воспитанники вокальной студии «Дети 21 века», студии бального танца «Кристалл» и клуба бального танца «Чемпион». Для юных гостей праздника устроили анимационное представление.

Во время концерта также провели лотерею. Победители получили призы и памятные подарки от представителей «Единой России».

Глава Кабардинского сельского округа Григорий Кялов отметил, что жители Кабардинки — одна большая семья, где чтят традиции. Проведение праздника двора — одна из таких добрых традиций.

- Такие мероприятия сближают людей, делают их добрее, дают возможность встретиться, пообщаться с соседями, - сказал глава сельского округа.

Место проведения праздника двора выбрали не случайно. Спортивную площадку построили в начале года по поручению главы Геленджика Алексея Богодистова.

- День двора стал общим праздником, праздником общего дома под названием Кабардинка. Раз праздник получился общий для всех жителей, то и к его проведению подключились все вместе, сообща, - добавил Григорий Кялов.