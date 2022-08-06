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Общество6 августа 2022 7:29

В Чистяковской роще Краснодара покажут фильм «Осторожно, дети!»

Кинопоказ пройдет сегодня в 19:30
Мария ЧАЛАЯ
Кинопоказ под открытым небом в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Кинопоказ под открытым небом в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Чистяковской роще Краснодара покажут фильм «Осторожно, дети!». Он пройдет в рамках проекта «Кино нашего двора».

- Жители и гости города смогут посмотреть фильм сегодня в 19:30. Его будут крутить рядом с большой сценой, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что перед показом фильма выступят творческие коллективы города.

Подробнее узнать о датах и времени проведения фильмов можно на официальной странице управления по делам молодёжи Краснодара в социальной сети «ВКонтакте». Также информация предоставлена в аккаунте Центра Событий.