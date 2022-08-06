COVID-19 заразились313 женщин и 211 мужчин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 524 случая COVID-19. Среди заболевших 313 женщин и 211 мужчин. Из них 33 – дети. Самому старшему пациенту 91 год. Самому младшему – 4 месяца.

- В Краснодаре выявили 194 случая. В Сочи 56 заболевших. В Новороссийске – 39, в Анапе – 31. В Крымском и Тихорецком районах по 16 заболевших. В Туапсинском – 14, в Выселковском и Горячем Ключе – по 13.

Уточняется, что в Приморско-Ахтарском и Северском районах по 12 случаев заражения COVID-19. В Геленджике – 11. В Армавире и Тимашевском районе по 9 положительных результатов.

Кроме того, в Кавказском районе 8 заболевших. В Калининском и Динском по 7. 6 – в Славянском, в Каневском и Мостовском - по 5. В Апшеронском, Ейском, Тбилисском и Щербиновском районах по 4 новых пациента. В Темрюкском, Павловском и Староминском - по 3. По 2 человека выявили в Абинском, Кореновском, Красноармейском, Курганинском, Лабинском, Отрадненском и Успенском. По 1 – в Кущевском и Гулькевичском.

Сейчас на амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 3007 человек. Из них у 2362 жителей диагноз подтвержден.

В стационарах лечатся 233 человека. В том числе с COVID-19 – 232 пациента.