На полях Краснодара собрано более 72,8 тыс. тонн зерна. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре собрали более 72,8 тысяч тонн зерна. За время уборки на полях были задействованы 81 комбайнов отечественного и зарубежного производства.

- Уборка урожая зерна во всем крае стартовала с уборки озимого ячменя во второй половине июня. В Краснодаре его полностью собрали уже к 25 июля. Хлеборобы должны были организованно, в оптимальные сроки и без потерь собрать выращенный урожай, а также организовать проведение послеуборочного комплекса работ. Они с достоинством справились с поставленной задачей, - сообщил начальник управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.

Всего в этом году зерновые колосовые и зернобобовые культуры убрали с площади 11883 гектаров. Высокую урожайность обеспечило использование элитных сортов Национального центра зерна. Они хорошо приспособлены к местным природно-климатическим условиям.

На данный момент в садах и на овощных плантациях продолжается уборка. Уже собрали более 1 тысячи тонн абрикосов, черешни, яблок, персиков и сливы.

Кроме того, овощеводы выполнили 46% плана. Они собрали более 13 тысяч тонн овощей открытого и защищенного грунта.