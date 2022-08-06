На Кубани утонул подросток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В реке Кубань утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла в станице Прочноокопской. Школьница пропала вечером 5 августа в русле реки под Армавиром.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка, - сообщил помощник руководителя следственного управления СКР по краю Денис Сидоров.

Уточняется, что подростка нашли вечером того же дня. Девочка погибла.

На данный момент уже назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято законное решение.