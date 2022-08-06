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Происшествия6 августа 2022 10:25

В Сочи 22-летнего мужчину задавил поезд

Пострадавший получил сильные травмы
Мария ЧАЛАЯ
На мужчину наехал пассажирский поезд.

На мужчину наехал пассажирский поезд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 22-летнего мужчину задавил поезд. Он следовал из Адлера в Череповец. Пассажирский поезд применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека.

- Наезд избежать не удалось. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Уточняется, что машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренно затормозил.

Мужчину с различными травмами забрали врачи скорой медицинской помощи.