Промпредпрятия наращивают мощности. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Промышленные предприятия Кубани наращивают мощности. Фонд развития промышленности региона выделит производителям 164 миллионов рублей на расширение и модернизацию.

- 100 миллионов рублей будут направлены на расширение производства строительной химии и сухих строительных смесей одной из ведущих компании края – «Полипласт-Юг» Кореновского района. Деньги выделят по программе «Проекты развития (краевое финансирование)», - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики Кубани Владимир Мостовой.

Уточняется, что производитель уже выпускает более 50 наименований продукции, а при краевой господдержке расширит ассортимент.

Также экспертным советом организации одобрены льготные займы четырем промышленным предприятиям.

Производителям мебели из станицы Отрадной Белореченска и краснодарской швейной фабрике одобрены займы под 1% годовых на три года по программе «Приоритет». В общей сложности предприятиям направят 64 миллиона рублей. При господдержке края швейная фабрика приобретет оборудование и товарно-материальные ценности. Мебельные предприятия закупят сырье и материалы, необходимые для производства.